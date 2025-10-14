Perales Iborra

La dana Alice descargó con una intensidad torrencial la tarde del sábado con cien litros en menos de una hora

Carcaixent se recupera de la tromba de agua que dejó cerca de cien litros por metro cuadrado en una hora este sábado y provocó que las calles se anegaran en cuestión de minutos. La mayoría de calles ya presentan su estampa habitual, aunque el ayuntamiento ha reforzado los trabajos en la red de alcantarillado para evitar mayores incidencias en el sistema de saneamiento durante los posteriores episodios de lluvia, que se prevén durante los próximos días.