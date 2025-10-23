Para ver este vídeo suscríbete a Levante-EMV o inicia sesión si ya eres suscriptor Suscríbete ¿Ya eres premium? Inicia tu sesión aquí aquí Agustí Perales Iborra

La Societat Musical d'Algemesí, un año después de la dana

Hace un año, dentro del local de ensayo de la Sociedad Musical de Algemesí había un coche, una pared vencida, medio metro de fango e incontables instrumentos sepultados bajo el agua de la dana que arrasó varios pueblos de Valencia el 29 de octubre de 2024. Los músicos del municipio siguen sin local de ensayo, pero han conquistado una nueva normalidad.