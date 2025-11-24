Fermín García

La cabra montés vuelve a asomarse a Sumacàrcer en la época de celo

La presencia de ejemplares de cabra montés que bajan desde la sierra a las inmediaciones de Sumacàrcer y, en ocasiones, incluso se introducen en el casco urbano no es nueva. En épocas de sequía, lo hacen en busca de agua, el sábado, en plena época de celo para esta fauna salvaje, una manada de unos 25 ejemplares también se dejó ver a primera hora de la tarde junto a la carretera que sale de Sumacàrcer en dirección a Navarrés.