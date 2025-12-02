Para ver este vídeo suscríbete a Levante-EMV o inicia sesión si ya eres suscriptor Suscríbete ¿Ya eres premium? Inicia tu sesión aquí aquí Jordi Piris

La transformación de Cullera que plasmó el fotógrafo Juan Piris

El fotógrafo de Cullera Jordi Piris ha recopilado en un vídeo una selección de las fotografías antiguas a través de las que su padre, Juan Piris, plasmó la transformación de su ciudad y su conversión en un enclave turístico. La muestra se ha podido contemplar este fin de semana durante las jornadas de estudios de Cullera. Jordi Piris trabaja en la recuperación de alrededor de 1.500 archivos de aquellos años para preparar nuevos proyectos.