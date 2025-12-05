Rubén Sebastián

Acto de homenaje de Alzira a los voluntarios de la dana

El Ayuntamiento de Alzira ha aprovechado la conmemoración del Día Internacional del Voluntariado, que se celebra cada 5 de diciembre, para homenajear a los colectivos, entidades, asociaciones y empresas que, de forma altruista, ofrecieron su fuerza de trabajo y sus recursos para ayudar a los pueblos afectados por la dana del pasado 29 de octubre de 2024. Con una mención especial para los jóvenes, cuya solidaridad ya reconoció la Mancomunitat de la Ribera Alta. Más información