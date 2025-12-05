Redacción Levante-EMV

Así actuaba la banda que robaba bicis de alta gama y las enviaba a Rumanía

Una operación conjunta entre la Policía Nacional y la Guardia Civil ha permitido desarticular una organización criminal especializada en robos en tiendas de bicicletas de alta gama y motos, que actuó en julio en Alzira sustrayendo once bicis valoradas en 70.000 euros. La investigación les tribuye once robos en ocho municipios de València, Castellón y Aragón en los que sustrajeron material valorado en 420.000 euros que, de forma inmediata, tranportaban a Rumanía. Se han practicado cuatro detenciones en municipios de Huesca y Lleida.