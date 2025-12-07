Miguel Ángel Montesinos

Un estudio sitúa Cullera como el pueblo más expuesto a inundaciones marinas en la mitad sur de la provincia

El estudio premiado recientemente por la Cátedra "Ciutat de Cullera" sitúa a este municipio de la Ribera Baixa como la localidad más vulnerable del litoral sur de Valencia frente a las inundaciones marinas. Así se recoge en el proyecto realizado por la geógrafa Natalia Varandela, bajo el título "Vulnerabilidad en el litoral de la Comunitat Valenciana debido a las inundaciones por el aumento del nivel del mar a consecuencia del cambio climático", que ha sido galardonado con el VII Premio de Iniciación a la Investigación Joaquín Olivert por su rigor científico y su relevancia territorial. Más información