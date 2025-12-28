Óscar García

El Barranc de Barxeta llega al límite en Rafelguaraf

Rafelguaraf ha vivido momentos de angustia a primera hora de la tarde, con el Barranc de Barxeta al límite por las intensas precipitaciones registradas en la cuenca del torrente, tanto en la localidad de Barxeta como en la propia Rafelguaraf, con un acumulado de más de 130 litros por metro cuadrado en las útimas cuatro horas. El barranco no ha llegado a inundar calles del casco urbano, según ha explicado el concejal Paco Beltrán. Por momentos, ha bajado el nivel, pero la situación sigue siendo complicada. En el video, el barranco a las 14,30 y sobre las 16,30 horas aproximadamente.