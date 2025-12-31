Agustí Perales Iborra

La CHJ diseña un nuevo cauce del Barxeta para evitar inundaciones en Carcaixent y Alzira

La CHJ ha licitado las dos fases de una actuación para proteger Carcaixent contra inundaciones del Barxeta que en la práctica contemplan la construcción de un nuevo cauce que canalizarás las escorrentías directamente al Xúquer. El técnico de la CHJ Ignacio Valero y el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, han presentado las actuacions valoradas en 14,5 millones. En cuestión de semanas se licitará también la construcción de la motad de Cogullada por valor de tres millones de euros. Más información