Agustí Perales Iborra

El gobierno de Alzira cierra filas con el concejal acusado de acoso por una edil y descarta su cese o salida

PSPV, Compromís y UCIN se mantienen unidos en el gobierno de Alzira a pesar de la reapertura judicial de la causa por un supuesto acoso laboral y sexual por parte de Enrique Montalvá, concejal de Agricultura, Servicios para la Ciudad y Seguridad, a su por entonces compañera de partido Mar Chordá, quien en junio amplió la denuncia inicial para relatar una docena de situaciones machistas y comentarios de índole sexual que, presuntamente, habría sufrido durante su etapa en el ejecutivo municipal