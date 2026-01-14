Secciones

Es noticia
Ricard Pérez CasadoCalendario laboral 2026Temporal ValenciaSuicidio menorJosé Luis CanetEdificio RocaPuente festivoMagüi MiraVolta ciclista CV
instagramlinkedin
El gobierno de Alzira cierra filas con el concejal acusado de acoso por una edil y descarta su cese o salida

El gobierno de Alzira cierra filas con el concejal acusado de acoso por una edil y descarta su cese o salida

Agustí Perales Iborra

El gobierno de Alzira cierra filas con el concejal acusado de acoso por una edil y descarta su cese o salida

Agustí Perales Iborra

Alzira
RRSS WhatsAppCopiar URL

PSPV, Compromís y UCIN se mantienen unidos en el gobierno de Alzira a pesar de la reapertura judicial de la causa por un supuesto acoso laboral y sexual por parte de Enrique Montalvá, concejal de Agricultura, Servicios para la Ciudad y Seguridad, a su por entonces compañera de partido Mar Chordá, quien en junio amplió la denuncia inicial para relatar una docena de situaciones machistas y comentarios de índole sexual que, presuntamente, habría sufrido durante su etapa en el ejecutivo municipal Más información

TEMAS

Tracking Pixel Contents