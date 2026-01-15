Consorci de la Ribera

Así avanza la eliminación de cañas en el Xúquer para crear un gran corredor verde entre Sumacàrcer y Cullera

El Consorci de la Ribera y la Fundació Limne continúan impulsando el proyecto "Canya a la canya", que tiene como objetivo la creación de un gran corredor verde entre Sumacàrcer y la desembocadura del Xúquer en Cullera. Durante el segundo semestre de 2025 se ha realizado un control aéreo del geotextil instalado en diferentes municipios, con el fin de evaluar el estado del rizoma de la caña invasora y planificar las próximas actuaciones en el río Xúquer que se llevarán a cabo en los primeros meses de 2026.