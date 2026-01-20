Las olas provocadas por el temporal alcanzan el paseo marítimo en el Perelló

El temporal de mar que afecta a la costa valenciana por el paso de la borrasca Harry, que ha obligado a activar la alerta naranja en las costas de Valencia y Castellón, se ha dejado sentir ya en la playa del Perelló, donde las olas han alcanzado el paseo marítimo y han hecho desaparecer la arena. El tramo de costa más afectado en esta franja litoral de Sueca es el que corresponde a la playa del Socarrat.

Se trata de una situación que se repite cada invierno cuando se produce un temporal marítimo, aunque tanto el alcalde del Perelló, José Codoñer, como algunos pescadores de la Entidad Local Menor se mostraban confiados en que, si el temporal no genera más daños, la playa se pueda recuperar de forma natural en cuatro o cinco días, una vez amaine el temporal.

Como ya ha adelantado Levante-EMV, el Ayuntamiento de Sueca ha optado por cerrar hoy martes sus playas ante la llegada de la borrasca Harry, que ha activado la alerta amarilla por lluvia y la naranja por temporal marítimo, según informó el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ayer lunes.

Tras la reunión del Cecopal, el ayuntamiento acordó que se cerrarían tanto los parques y jardines de la zona marítima como los accesos tanto al paseo como a las playas para garantizar la seguridad de la población. El consistorio, de igual modo, ha recomendado a la ciudadanía que actúe con responsabilidad y prudencia, "extremando las precauciones en las zonas cercanas a la playa".

Hasta las 9:00 de la mañana de este martes, las lluvias apenas han hecho acto de presencia en la Ribera, con registros casi anecdóticos, entre uno y dos litros por metro cuadrado. Por su parte, las rachas de viento han alcanzado picos cercanos a los cuarenta kilómetros por hora en Cullera o el paraje de la Casella, en Alzira.