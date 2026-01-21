Consorcio de Bomberos de Valencia

Finaliza con éxito el rescate de la joven desaparecida ayer en Favara

El dispositivo de emergencia desplegado en busca de una joven de Alzira que se encontraba desaparecida desde el martes por la tarde ha conseguido localizarla a primera hora de esta tarde. Un corredor de montaña que transitaba por el Barranc de Borja, en las inmediaciones de la Cova de la Galera, un paraje ubicado en las montañas de Favara aunque muy cerca de linde con Alzira, ha escuchado unos gritos, lo que ha propiciado su localización. El helicóptero del Consorcio Provincial de Bomberos ha desplazado a personal médico con el equipo del GERA a ese punto para ofrecerle una primera atención a la joven y posteriormente la ha evacuado para su transferencia a medios sanitarios. La joven ha pasado la noche a la intermperie en la montaña. La familia había denunciado su desaparición y un vecino de Favara que trabajaba en un campo alertó a la Policía Local tras verla pasar corriendo desnuda por una zona rural. Más información