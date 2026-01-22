Para ver este vídeo suscríbete a Levante-EMV o inicia sesión si ya eres suscriptor Suscríbete ¿Ya eres premium? Inicia tu sesión aquí aquí Ajuntament de Cullera

Los promotores del glamping de lujo en el Marenyet de Cullera prevén iniciar las obras a finales de año

Cullera pretende dar un paso decisivo hacia el turismo del futuro con la presentación en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur) de uno de los proyectos más ambiciosos y simbólicos previstos para los próximos años en el municipio. Se trata del Eco.Hotel Glamping, un complejo hotelero de cuatro estrellas con 154 villas que apuesta por la sostenibilidad, la regeneración del territorio y las experiencias vinculadas a la naturaleza y la cultura local. Los promotores esperan poder iniciar las obras en el último trimestre de este año con la previsión de hacerlo por fases y tener el proyecto completamente desarrollado en el horizonte de tres años. Más información