Así asiste Cruz Roja a las personas sin hogar en Alzira

«Traemos leche caliente y galletas». Con ese ofrecimiento, los voluntarios y trabajadores de Cruz Roja en Alzira se acercan a las personas sin hogar que pernoctan a la intemperie en pleno invierno. Cada lunes y jueves, un grupo de miembros de la ONG sale a la calle con un furgón cargado de alimento, mantas y sacos de dormir que reparten entre quienes atraviesan un momento de serias dificultades y carecen de recursos o han decidido vivir al margen del sistema. Más información