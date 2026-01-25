Secciones

Es noticia
Crimen SuecaHotel ingenieros VWTiempo ValenciaCalderos MoncadaNuevo restaurante DacostaTractores ValènciaDe HaasCalendario laboral 2026
instagramlinkedin
Así asiste Cruz Roja a las personas sin hogar en Alzira

Para ver este vídeo suscríbete a Levante-EMV o inicia sesión si ya eres suscriptor

Suscríbete

¿Ya eres premium? Inicia tu sesión aquí aquí

Rubén Sebastián

Así asiste Cruz Roja a las personas sin hogar en Alzira

Rubén Sebastián

Vídeo: Perales Iborra

Alzira
RRSS WhatsAppCopiar URL

«Traemos leche caliente y galletas». Con ese ofrecimiento, los voluntarios y trabajadores de Cruz Roja en Alzira se acercan a las personas sin hogar que pernoctan a la intemperie en pleno invierno. Cada lunes y jueves, un grupo de miembros de la ONG sale a la calle con un furgón cargado de alimento, mantas y sacos de dormir que reparten entre quienes atraviesan un momento de serias dificultades y carecen de recursos o han decidido vivir al margen del sistema. Más información

Últimos vídeos

TEMAS

Tracking Pixel Contents