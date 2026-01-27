Para ver este vídeo suscríbete a Levante-EMV o inicia sesión si ya eres suscriptor Suscríbete ¿Ya eres premium? Inicia tu sesión aquí aquí Óscar García

Alzira homenajea a los represaliados del nazismo en el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto

Alzira ha rendido homenaje a los alzireños que sufrieron la barbarie del nazismo en campos de concentración en el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto: Avelino Abril Escudero, Francisco Boluda Díez, Agustín Flores Iborra, José María Fuentes Mascarell, Bernardo Lairón Hidalgo, Rafael Sivera Escrivá, Francisco Peris y Fermín Román Hernández. Más información