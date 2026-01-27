Para ver este vídeo suscríbete a Levante-EMV o inicia sesión si ya eres suscriptor Suscríbete ¿Ya eres premium? Inicia tu sesión aquí aquí Óscar García

A prisión tras ser detenido en tres ocasiones por robar en el interior de vehículos

La Guardia Civil ha detenido al autor de, al menos, diecisiete delitos cometidos entre los meses de diciembre y enero en l'Alcúdia, Carlet y Benimodo. Trece de ellos eran robos con fuerza en el interior de vehículos, a los que se añaden tres de hurto en el interior de vehículo y uno de daños en vehículo. Fue detenido hasta en tres ocasiones y ha sido ingresado en prisión de forma provisional. Más información