A prisión tras ser detenido en tres ocasiones por robar en el interior de vehículos

Óscar García

Óscar García

Vídeo: Guardia Civil

Alzira
La Guardia Civil ha detenido al autor de, al menos, diecisiete delitos cometidos entre los meses de diciembre y enero en l'Alcúdia, Carlet y Benimodo. Trece de ellos eran robos con fuerza en el interior de vehículos, a los que se añaden tres de hurto en el interior de vehículo y uno de daños en vehículo. Fue detenido hasta en tres ocasiones y ha sido ingresado en prisión de forma provisional. Más información

