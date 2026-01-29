Para ver este vídeo suscríbete a Levante-EMV o inicia sesión si ya eres suscriptorSuscríbete
La Ribera se repone de los daños generados por la borrasca Kristin
Entre la recuperación y la precaución. Los ayuntamientos de la Ribera trabajan para subsanar los desperfectos ocasionados por las fuertes rachas de viento a lo largo de la jornada del miércoles, con picos cercanos a los 130 km/h, mientras se mantiene la alerta amarilla. Centenares de árboles caídos, todavía más ramas (muchas de gran tamaño), estructuras ligeras, señales de tráfico, elementos del mobiliario urbano u otros desprendidos de fachadas o tejados y un largo etcétera componen un listado de daños que, afortunadamente, han generado una afección personal mínima. Más información