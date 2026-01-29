Para ver este vídeo suscríbete a Levante-EMV o inicia sesión si ya eres suscriptor Suscríbete ¿Ya eres premium? Inicia tu sesión aquí aquí Óscar García

La Ribera se repone de los daños generados por la borrasca Kristin

Entre la recuperación y la precaución. Los ayuntamientos de la Ribera trabajan para subsanar los desperfectos ocasionados por las fuertes rachas de viento a lo largo de la jornada del miércoles, con picos cercanos a los 130 km/h, mientras se mantiene la alerta amarilla. Centenares de árboles caídos, todavía más ramas (muchas de gran tamaño), estructuras ligeras, señales de tráfico, elementos del mobiliario urbano u otros desprendidos de fachadas o tejados y un largo etcétera componen un listado de daños que, afortunadamente, han generado una afección personal mínima. Más información