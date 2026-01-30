Agustí Perales Iborra

Familia con un hijo con síndrome de Dravet en Carcaixent sin escolarizar por falta de medios por parte de la conselleria

Denuncia que la educación inclusiva no existe y lo hace con su hijo de 6 años, en casa y sin poder ir al colegio. Se llama Gloria Doménech y ha emprendido una batalla para conseguir lo que, en teoría, debería ser la norma: que su hijo con discapacidad vaya al mismo colegio que su hermano mellizo, con los recursos necesarios que garanticen la educación inclusiva. El niño tiene 6 años, se llama Pep, y tiene el Síndrome de Dravet. Lo que no tiene es clase, ni colegio al que asistir. Es más, lleva desde el mes de noviembre en casa, ya que el centro ordinario en el que le matricularon sus padres carece de los recursos necesarios para atenderlo y garantizar su seguridad y la de los que le rodean. Y eso que es el único colegio del municipio donde vive (Carcaixent) con aula UECO (Unidad Específica en Centro Ordinario), que es un recurso destinado al alumnado con necesidades educativas especiales (NEE) que requiere apoyos intensivos. Más información