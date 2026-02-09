Para ver este vídeo suscríbete a Levante-EMV o inicia sesión si ya eres suscriptorSuscríbete
Rescate con final feliz de una perra que se tragaba el mar en Cullera
El equipo GERA de rescate en altura del Consorcio Provincial de Bomberos salvó el domingo a una perra que se tragaba el mar en la bahía de San Antonio de Cullera, en una jornada con fuertes vientos. Un miembro del equipo descendió desde el helicóptero y sacó del anua a Lluna. El reencuentro en la arena con los propietarios fue muy emotivo. Más información