Rescate con final feliz de una perra que se tragaba el mar en Cullera

El equipo GERA de rescate en altura del Consorcio Provincial de Bomberos salvó el domingo a una perra que se tragaba el mar en la bahía de San Antonio de Cullera, en una jornada con fuertes vientos. Un miembro del equipo descendió desde el helicóptero y sacó del anua a Lluna. El reencuentro en la arena con los propietarios fue muy emotivo. Más información