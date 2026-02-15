Secciones

Jóvenes de Alzira hacen cola para comprar piso: "Vale la pena pasar tres noches en la calle pasando frío para poder acceder a una vivienda"

Pascual Fandos

Pascual Fandos

Alzira
La apertura el próximo martes de la lista de prerreservas para optar a alguna de las 123 viviendas de promoción pública que una empresa valenciana ha proyectado en la plaza de Cartonajes de Alzira ha llevado a varios jóvenes que buscan vivienda a formar una cola durante tres días y tres noches. Más información

