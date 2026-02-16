Óscar García

El viento derriba un muro perimetral del cementerio de Sueca

Las fuertes rachas de viento de los últimos días han derribado dos tramos del muro perimetral del cementerio de Sueca y, en concreto, del sector donde se ubican los terrenos expropiados por el ayuntamiento para futuras ampliaciones. El muro se desplomó por la noche, según ha explicado la concejal del área, Pilar Moncho, y n causó daños personales. El ayuntamiento va a solicitar al seguro una valoración para reponerlo. Se trata de una obra reciente.