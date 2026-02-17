Europa Press

"No hemos llegado al ático, pero tenemos un pisito con buenas vistas"

Muchos jóvenes, acompañados por sus familiares, mostraban se satisfacción por "tener" una vivienda tras hacer cola durante horas en Alzira para formalizar la prerreserva de una VPP "con lo díficil que está conseguirla". "El miedo que tenemos es que nos tiren de dónde estamos alquilados", explicaban algunos de ellos, por eso no han querido desperdiciar la oportunidad de optar a una vivienda VPO en Alzira de fabricación nueva. Los seis primeros, por ejemplo, que han estado las últimas tres noches, "han elegido los áticos", que son un "chollo", y ya se ha ido formando cola hasta el día de las adjudicaciones. "No hemos llegado al ático, pero tenemos un pisito con buenas vistas", señalaba otros futuros compradores.