Agustí Perales Iborra

La Setmana de l'Economia d'Alzira aborda experiencias de éxito con la mesa redonda "De 0 A 100"

La Setmana de l'Economia d'Alzira afronta su tercera jornada y en estos momentos celebra una mesa redonda bajo el lema "De 0 a 100" en la que participan en el CEO de Anitín Panes Especiales, Agustín Blay; Frank Mateu, CEO de Pimat, una empresa de Alberic que ha evolucionado de la pintura a los aislamientos; el CEO de Sofás Valencia, también de Alberic, Álvaro Murillo y el de JJ Matriz Capital, José Manuel Costa. Modera la tertuilia el periodista Elian Vayá. Más información