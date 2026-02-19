Levante-EMV

El grupo de nichos San Bernardo del cementerio de Alzira, vallado por riesgo de derrumbe

El Ayuntamiento de Alzira ya cuenta con financiación para resolver el problema del grupo de nichos San Bernardo del cementerio municipal, que se encuentra vallado desde 2023 por el riesgo de derrumbe que presenta, aunque la solución se presume compleja ya que pasa por la demolición de la actual tramada que cuenta con un centenar de sepulturas y, como paso previo, la exhumación de todos los restos de difuntos que albergan, que pueden superar con mucho el número de nichos ya que, por su antigüedad, en muchas de las hornacinas hay enterrada más de una persona de una misma familia. Más información