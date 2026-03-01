King África pone el ritmo en la "Crida" de Cullera
La aparición sorpresa del cantante King África, autor por ejempo de ‘La Bomba’, durante la "Crida" que este sábado celebraban las Fallas de Cullera ha convertido la plaza de España en una pista de baile y marca el inicio oficial de un mes de fiesta, emoción y reivindicación bajo el lema “No queremos guerras, queremos Fallas”. Más información
