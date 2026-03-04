C. Llorca Ibáñez

Carcaixent estrena su nueva sede de Servicios Sociales tras una inversión de más de un millón de euros

El Ayuntamiento de Carcaixent ha inaugurado este miércoles el nuevo centro de Servicios Sociales, en un acto que ha contado con la participación de la consellera Elena Albalat y de la diputada provincial de Bienestar Social, Imma González. El antiguo edificio de la Caja de Ahorros de Valencia ubicado en la calle Santa Ana, de propiedad municipal desde 2017, acoge las instalaciones que evitarán la dispersión actual del equipo y las listas de espera que los problemas de espacio conllevan. La remodelación del inmueble ha supuesto una inversión de más de un millón de euros, según ha destacado la alcaldesa, Carolina Almiñana. Más información