C. Llorca Ibáñez

El precio de la vivienda encadena en Alzira tres años de fuertes subidas tras dispararse un 23% en 2025

Comprar un piso en Alzira sin asfixiar las cuentas familiares es cada vez más complicado: mientras los salarios en España crecen por debajo del 5% anual, en Alzira el precio de la vivienda encadena subidas muy superiores. Solo en 2025, el precio medio de la vivienda en Alzira se incrementó un 23,2%, hasta alcanzar los 1.172,1 €/m². Más información