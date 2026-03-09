Redacción Levante-EMV

Desaparece el último vestigio del imperio Suñer en Alzira

Ahora sí. Las máquinas han derribado este lunes el último vestigio arquitectónico del imperio que forjó Luis Suñer en Alzira. Se trata del antiguo silo que todavía lucía en lo alto el nombre del industrial y el logotipo de Avidesa, primero conocida por su división avícola y desde 1964 por dar nombre a la célebre heladera. Casualmente, la demolición es producto del proyecto de ampliación de la fábrica de helados, actualmente en manos del Grupo Ferrero, que ha anunciado la construcción de una planta en Alzira para producir chocolate que consume en otros productos. En las últimas semanas las palas habían ido derribando las instalaciones anexas, pero hoy ha desaparecido el silo central.