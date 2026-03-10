C. Llorca Ibáñez

El Hospital de la Ribera estrena la unidad para pacientes de corta estancia con once camas

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha destacado durante su visita al Hospital de La Ribera "la importancia de la puesta en funcionamiento de la nueva Unidad de Corta Estancia del Hospital de La Ribera, un recurso asistencial que ha contado con una inversión de más de 316.000 euros, y que va a permitir optimizar la atención a pacientes que requieren tratamientos o intervenciones de corta duración". La unidad cuenta con once camas.