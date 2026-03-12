Levante-EMV

Así ha transcurrido la concentración de protesta a las puertas del colegio Ausiàs March de Alzira

Padres y madres de alumnos y personal docente del colegio público Ausiàs March de Alzira se han concentrado esta mañana a la puerta del centro para secundar la protesta en defensa de una escuela pública de calidad, convocada en el conjunto de la Comunitat Valenciana por los sindicatos mayoritarios en el ámbito educativo, y que se repetirá el próximo 24 de marzo como paso previo a la huelga convocada el día 31. Estas son sus reivindicaciones. Más información