"Yo no quería ser la jefa y tener una persona asalariada, por eso creamos una cooperativa"

Benimodo
Susana Machí y Silvia Buades, tía y sobrina, trabajan juntas en una inmobiliaria de Benimodo, con el régimen jurídico de una sociedad limitada que Machí había creado veinte años de atrás. En 2025 fue una de las cinco nuevas cooperativas de trabajo asociado creadas en la Ribera, una comarca en la que Fevecta contabiliza 180 empresas con este modelo que dan empleo a 1.700 personas. "Yo no quería ser la jefa y tener una persona asalariada, quería una persona implicada que tirara del carro", comenta Susana Machí. Más información

