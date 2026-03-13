Teresa Juan-Mompó

Los viajeros suben al tren en Alzira con destino a Albal sin saber cómo llegarán a València

Los usuarios del tren de Alzira acudían este mediodía con normalidad a la estación sin saber que los trenes no llegan a València: aseguraban desconocer la suspensión del servicio directo a la Estació del Nord y recibían con sorpresa las explicaciones sobre esta limitación. A pesar de que la megafonía y los paneles informativos dan datos sobre la medida impuesta para evitar aglomeraciones en los alrededores de la Plaza del Ayuntamiento de València en la hora de la mascletà, muchos de los viajeros, extranjeros y locales, desconocían la imposibilidad de llegar al 'cap i casal' y tampoco conocen la existencia de un servicio de autobuses en la estación de Albal, estación término para los convoyes entre las 13 horas y las 15 horas desde hoy hasta el 19 de marzo, para trasladarse hasta el barrio de la Torre en València. La mayoría se ha arriesgado a viajar hasta Albal y ver allí cómo llegar a la capital.