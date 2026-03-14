Levante-EMV

Así repara el Adif el puente de hierro dañado por el incendio de cañas entre Alzira y Carcaixent

El puente de hierro de la línea ferroviaria que salva el Xúquer en el linde de los términos de Alzira y Carcaixent ha sido durante décadas el principal punto negro de la red de Cercanías de València, lo que había llevado al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Afid) a reducir la velocidad de los trenes en este paso a 30 km/h, aunque desde el incendio de cañar declarado el 18 de febrero en este punto la situación es incluso peor. Como adelantó Levante-EMV, el Límite de Velocidad Temporal se ha reducido a 10 km/h, un hecho que el Adif atribuye a que ese incendio afectó a la plataforma donde se apoyan las traviesas que sujetan la vía. La empresa pública trabaja en la reposición de las traviesas en los momentos en que menos influyan estas tareas en la circulación de trenes. Operarios del Adif trabajaban el domingo pasado en este puente, como se aprecia en las imágenes. También lo hacen por la noche, según fuentes de la empresa pública, que advierten que “tenemos que esperar a que nos suministren todas las traviesas” para completar la reparación del paso con el objetivo de recuperar la velocidad de paso normal.