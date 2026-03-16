Pascual Fandos

Más de 150 niños participan en Alzira en la 'macrodespertà' infantil

Más de 150 niños de las diferentes comisiones falleras de Alzira han participado esta mañana en la 'macrodespertà' infantil organizada por la Junta Local Fallera, que ha recorrido la avenida Santos Patronos, desde la rotonda de las Meninas a la sede de la entidad fallera, donde se ha ofrecido a los participantes un desayuno con chocolate. Fuentes de la JLF han señalado que incialmente se habían inscrito un centenar de participantes, si bien la afluencia ha superado con creces esta cifra inicial.