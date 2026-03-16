Pascual Fandos

Carcaixent pide declarar la emergencia sanitaria para retirar la basura acumulada en las calles por la huelga

La acumulación de basura en algunos puntos del casco urbano de Carcaixent después de tres días de huelga del servicio de recogida ha llevado al ayuntamiento a solicitar un informe a la inspección de Sanidad con el objetivo de que se declare la emergencia sanitaria para poder intervenir sin vulnerar los derechos de los trabajadores de la empresa PreZero que el viernes iniciaron esta protesta indefinida. Más información