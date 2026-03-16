C. Llorca Ibáñez

Las fallas de especial de Alzira baten récords de altura y de presupuesto

Como las criaturas, las fallas de sección especial de Alzira también ‘dan el estirón’. La competitividad que existe entre estas tres comisiones, Camí Nou, El Mercat y Plaça Major, les lleva cada año a superarse: “Los rivales aprietan y hay que ir a más”, reconoce Quico Cano, vicepresidente de monumento de las Falla El Mercat. Las tres batirán récords de altura este 2026, y también de inversión. Más información