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Las fallas de especial de Alzira baten récords de altura y de presupuesto

Las fallas de especial de Alzira baten récords de altura y de presupuesto

C. Llorca Ibáñez

Las fallas de especial de Alzira baten récords de altura y de presupuesto

C. Llorca Ibáñez

Alzira
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Como las criaturas, las fallas de sección especial de Alzira también ‘dan el estirón’. La competitividad que existe entre estas tres comisiones, Camí Nou, El Mercat y Plaça Major, les lleva cada año a superarse: “Los rivales aprietan y hay que ir a más”, reconoce Quico Cano, vicepresidente de monumento de las Falla El Mercat. Las tres batirán récords de altura este 2026, y también de inversión. Más información

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