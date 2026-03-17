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Alzira vibra con la "mascletà" de la empresa Pirotecnia Valenciana

El nivel de las "mascletaes" que desde el pasado sábado se disparan en la plaza del Reino de Alzira, patrocinadas por el ayuntamiento, va 'in crescendo' a medida que se acercan los días grandes de las Fallas y, este martes, primer día del programa festivo oficial, Pirotecnia Valenciana ha hecho vibrar literalmente al público que, un día más, abarrotaba las principales arterias que confluyen en la plaza para presenciar un espectáculo pirotécnico que ha finalizado con dos pequeños incendios en dos palmeras.