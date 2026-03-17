Para ver este vídeo suscríbete a Levante-EMV o inicia sesión si ya eres suscriptor Suscríbete ¿Ya eres premium? Inicia tu sesión aquí aquí Redacción Levante-EMV

Los buñuelos de la repostera alzireña Adela llegan al Consejo de Ministros

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, estuvo el domingo en Alzira para visitas las Fallas, recorrió el centro de la ciudad y se detuvo en la parada de Adela, una buñolera cuyos dulces son muy apreciados. Morant cargó cuatro docenas que ha llevado al Consejo de Ministros, como da cuenta en el video que la ministra valenciana ha compartido en las redes sociales.