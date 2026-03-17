Pascual Fandos

Las calles de Alzira ya vibran con el ambiente fallero

El ambiente de fiesta ya llena cada rincón de Alzira. En la ciudad, con 35 comisiones y 70 monumentos, las Fallas son puro sentimiento: el olor a pólvora en la Plaza del Reino cada mediodía, el sonido de las bandas de música recorriendo las calles y los 'casals'y las carpas rebosantes de actividad una vez superada la 'nit de la plantà'. La ciudad se transforma por completo en un escenario de arte y tradición que le ha merecido el título de fiesta de Interés Turístico Nacional. Las calles están llenas de actividad, con los tradicionales pasacalles de los falleros, ataviados con sus mejores galas. Entre el bullicio de los "casals" y el color de los monumentos, Alzira se prepara para afrontar en los próximos días actos de gran importancia, como la Ofrenda a la Virgen de Lluch y San José, el acto más sentimental, y que tendrá lugar mañana a partir de las 17.30 horas, y la 'cremà'. Pero mientras éstos llegan, la alegría es la única ley en las calles.