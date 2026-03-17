C. Llorca Ibáñez

La desolación de los falleros de Camí Nou al pie de la falla desplomada

Desolación absoluta es el sentimiento que invade a los falleros de Camí Nou. La caída del remate de su monumento, que afectó en el desplome a parte de las figuras inferiores, ha sumido a los festeros en una tristeza visible y totalmente comprensible. Destrozados por la tragedia, consolados porque no ha habido que lamentar daños personales. “Estamos todos deshechos”, reconocía un fallero con lágrimas en los ojos. Un pesar que se contagiaba a quienes miraban el monumento destrozado: “Es muy triste. Que no le pase a nadie…”, comentaban dos falleras de La Malva.