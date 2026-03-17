Pascual Fandos

Emotiva reacción de la falla Camí Nou al conocer que el jurado le había otorgado el primer premio de las Fallas de Alzira

Las caras y los gestos hablan por sí solos: la emoción contenida de los representantes de la falla Camí Nou salta por los aires cuando escuchan que la falla El Mercat ha obtenido el segundo premio de la Sección Especial en el acto de entrega de premios de Alzira y ellos, por tanto, son los vencedores este 2026. Estefanía Fuentes y Esther Gimeno, falleras mayor e infantil, y Jorge Monte y Jaden Sánchez, presidentes, se funden en un gran abrazo y se acercan a otros falleros de la comisión paras festejar, al fin, una alegría en una tarde intensa, que ha comenzado con sentimientos de tristeza y desolación por el desplome, a las 15,30 horas, del remate central del monumento y el destrozo de gran parte de las figuras. Al fin una gran alegría para esta comisión, que ha apostado este año por un monumento "arriesgado" que firma el artista Josué Beitia, y que les ha reportado el primer premio de la sección especial de Alzira y también los premios de ingenio y gracia y a la crítrica local. Tras catorce años sin quedar primeros, este 2026 han recuperado el trono. Más información