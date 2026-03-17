Pascual Fandos

Ovación y aplausos para la falla Camí Nou a su llegada al acto de recogida de premios tras el desplome de su monumento

Las fallas de Alzira han recibido con aplausos y ovación a los representantes de la comisión Camí Nou a su llegada a la Plaça del Carbó, donde los festeros de Alzira se reúnen para participar en la entrega de premios de las Fallas de Alzira, acto en el que se dan a conocer los monumentos ganadores de las distintas secciones después de las visitas realizadas esta mañana por el jurado calificador. La fallera mayor de Camí Nou, Estefanía Fuentes Castro, y el presidente, Jorge Montes Barceló, se han fundido en un emotivo abrazo con el representante de la Junta Local Fallera de Alzira, que les esperaba a la entrada de la plaza para darles la bienvenida, mientras una plaza llena de festeros han transmitido su solidaridad y su apoyo a los representantes de Camí Noucon aplausos y ovaciones después del incidente que ha echado a perder su falla, la más alta de su historia, con una altura de 18 metros, cinco más que la del año pasado, tal y como explicó ayer Jorge Monte a este periódico. Fuentes y Montes han agradecido este gesto de sus compañeros y se han unido a los festeros, a la espera de conocer el resultado del veredicto del jurado de las fallas.