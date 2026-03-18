C. Llorca Ibáñez

La falla Plaça Major de Alzira cierra el paso a través de la falla por precaución

La falla Plaça Major ha decidido cerrar el paso habilitado por debajo de uno de los elementos centrales del monumento, un artístico puente de 10 metros, y que permitía atravesar la falla por su interior. Según explica el presidente, Ramón Estevan, la decisión se deriva de la recomendación realizada ayer desde el Gremio de Artistas Falleros al artesano responsable del monumento, Luis Palacio, y a raíz del desplome de la falla Camí Nou. “Nos han dicho que las fallas de altura puede que tengan la estructura dañada por los efectos del viento del domingo y por seguridad anoche decidimos cerrar el acceso, porque no nos queremos arriesgar ni un pelo”, detalla Estevan. Más información