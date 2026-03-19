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Alzira despide las Fallas a ritmo de pasodoble

Alzira despide las Fallas a ritmo de pasodoble

Pascual Fandos

Alzira despide las Fallas a ritmo de pasodoble

Pascual Fandos

Alzira
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Las comisiones falleras de Alzira se reservan sus mejores bailes para la tarde de San José. El concurso de pasodobles, un desfile en el que participan las 34 comisiones exhibiendo coreografías que en algunos casos han ensayado con dedicación, representa el último acto del programa oficial, antes de la "cremà" que bajará el telón de las Fallas de 2026. Se trata de un acto que congrega a lo largo del recorrido a numeroso público que sale al encuentro de las Fallas.

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