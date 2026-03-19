C. Llorca Ibáñez

Crespo pone broche de oro a las Fallas de Alzira con una 'mascletà' "única" en su ciudad.

Pirotecnia Crespo es profeta en su tierra y su vibrante 'mascletà' de hoy ha recibido las ovaciones y felicitaciones de los asistentes, sus paisanos, que no han querido dejar pasar la oportunidad de disfrutar con la última, y la más potente, 'mascletà' de estas fallas. El pirotécnico Vicente Rodríguez describe el disparo como "único". "Ha sido de las mejores de mi vida, en mi ciudad, con el apoyo de mi padre y de mis trabajadores", explicaba emocionado. "Mi mujer me ha dicho: echa el resto que hoy toca triunfar. Y así ha sido", declara. Han detonado 50 kilos de pólvora y ha durado cuatro minutos y medio. Como aspectos destacables, ha lucido mucho el humo de colores y el efecto terremoto, que tanto gusta a los aficionados, se ha desarrollado "en doble piso", con explosiones desde el suelo y elevándose hacia el cielo. "Hemos hecho tres pasadas de terremoto, con un final súper largo con tres efectos. Ha sido una locura", añade. Rodríguez ha recibido tras la 'mascletà' las felicitaciones de la tribuna de autoridades, pero lo que más le llena son los saltos y vítores de los espectadores.