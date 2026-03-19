C. Llorca Ibáñez

La declaración de emergencia sanitaria por la huelga no logra erradicar la basura de las calles de Carcaixent

La declaración de emergencia sanitaria por la huelga del servicio de recogida no logra erradicar la basura de las calles de Carcaixent. Esta medianoche se cumple una semana del inicio de la huelga indefinida. Los operarios de la empresa externa contratada por el ayuntamiento siguen recogiendo residuos acumulados en los diferentes barrios. La alcaldesa, Carolina Almiñana, denuncia el incumplimiento de servicois mínimos y este viernes se volverán a buscar alternativa, porque los contenedores se vuelven a llenar. Más información