C. Llorca Ibáñez

Paqui Vallés, presidenta de la Junta Local Fallera de Alzira: "Lo que más me ha dolido es la poca empatía de la gente, ha sido muy difícil aguantar esa presión"

Paqui Vallés agota el segundo año de su mandato como presidenta de la Junta Local Fallera de Alzira y no optará a la reelección. Asume errores, especialmente en un primer año que califica de "muy duro" y se arrepiente del audio que envió en las Fallas de 2025 a representantes de las comisiones, en una réplica a las críticas que recibía por los cambios introducidos en los actos por las lluvias, que ha acabado reflejado en muchas fallas este año. "Me arrepentiré toda la vida", reconoce. Con todo, afirma que lo que más le ha dolido es "la poca empatía de la gente" y, en particular, de aquellas personas que saben lo que se trabaja en la Junta Local Fallera. Más información