Secciones

Es noticia
Accidente de tráfico ValenciaPrecio gasolinaSemana Santa SaguntMovilidad ValenciaBanda CataláPetardos ValenciaManto de la Virgen
instagramlinkedin
Segunda declaración de emergencia sanitaria en Carcaixent en una semana

Segunda declaración de emergencia sanitaria en Carcaixent en una semana

C. Llorca Ibáñez

Segunda declaración de emergencia sanitaria en Carcaixent en una semana

C. Llorca Ibáñez

Carcaixent
RRSS WhatsAppCopiar URL

Salud Pública ha autorizado al Ayuntamiento de Carcaixent a declarar la emergencia sanitaria, la segunda vez en una semana, por la acumulación de basura en la calle como consecuencia de la huelga indefinida convocada por el servicio de recogida. La declaración de emergencia permite al consistorio recoger la bolsas de residuos sin vulnerar el derecho a la huelga de los trabajadores. Más información

Últimos vídeos

TEMAS

Tracking Pixel Contents