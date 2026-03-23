C. Llorca Ibáñez

Segunda declaración de emergencia sanitaria en Carcaixent en una semana

Salud Pública ha autorizado al Ayuntamiento de Carcaixent a declarar la emergencia sanitaria, la segunda vez en una semana, por la acumulación de basura en la calle como consecuencia de la huelga indefinida convocada por el servicio de recogida. La declaración de emergencia permite al consistorio recoger la bolsas de residuos sin vulnerar el derecho a la huelga de los trabajadores. Más información