C. Llorca Ibáñez

Una alianza empresarial impulsará desde Alberic la construcción "rápida" con casas industrializadas

Las firmas Guerola de Ontinyent e Industrias Metálicas Anro de Tomelloso (Ciudad Real) se han aliado para impulsar la construcción de viviendas industrializadas desde Alberic. La unión temporal de empresas (UTE), que operará bajo la marca Anrobox & Guerola, S.L., es la fórmula elegida para promover este proyecto que se ha materializado hoy con la inauguración de la nueva factoría ubicada en el polígono industrial de La Marquesa de Alberic. Dieciséis mil metros cuadrados destinados al desarrollo de este modelo innovador de construcción, que sigue el sistema de fabricación industrializada Anrobox, patentado por la empresa Industrias Metálicas Anro, un sistema innovador que permite reducir el tiempo de construcción a la mitad, mejora el control de la calidad, reduce la siniestralidad y garantiza la sostenibilidad y eficiencia energética. Esta primera planta de producción de la UTE está preparada para la fabricación de hasta 300 módulos habitacionales al año, según han destacado durante la inauguración, y creará 64 empleos en temporada punta.